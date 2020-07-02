Лечче – Сампдория – 1:2. Три пенальти за игру. Видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура итальянской Серии A «Сампдория» в гостях нанесла поражение «Лечче».
В матче было назначено три пенальти. У гостей дважды реализовал 11-метровый Гастон Рамирес.
Украинский хавбек хозяев поля Евгений Шахов вышел на замену на 81-й минуте матче
Смотрите видео голов и обзор матча «Лечче» – «Сампдория» – 1:2.
Лучшие моменты матча Лечче - Сампдория
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гастон Рамирес (Сампдория).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Манкозу (Лечче).
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гастон Рамирес (Сампдория).
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Источник — YouTube
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