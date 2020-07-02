Александр РЫКУН: «Был ближе к Шахтеру. Глаза не горели переходить в Динамо»

42-летний экс-игрок «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун рассказал, что он был ближе к переходу в донецкий «Шахтер», чем в киевское «Динамо».

«К кому я был ближе — к «Динамо» или к «Шахтеру»? К «Шахтеру». Прокопенко. Они были первыми и больше подходили по стилю. В Киев я бы вряд ли переехал. В «Динамо» футбол такой: нужно бежать, фланги… А мне больше по душе «Шахтер», мелкий пас.

Почему не пошел в «Шахтер»? Не буду называть фамилии, но там один подсказал Луческу… Про режим, про все это. Это помешало. У нас были договоренности с руководством «Шахтера», но Луческу подсказали. Что было, то было.

Матузалем приходил на тренировки «Шахтера» пьяным, а Луческу терпел? Я о таком не слышал.

С «Динамо», даже если бы до конца дошло, я бы еще сомневался. Не горели глаза переходить в «Динамо», — отметил Рыкун.