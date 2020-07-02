Александр РЫКУН: «Был ближе к Шахтеру. Глаза не горели переходить в Динамо»

Украинскому футболисту был ближе стиль игры «горняков»

  • 02.07.2020 16:49
  • 651 просмотр
  • 2 комментария
Александр РЫКУН: «Был ближе к Шахтеру. Глаза не горели переходить в Динамо»
© dynamo.kiev.ua. Александр Рыкун

42-летний экс-игрок «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун рассказал, что он был ближе к переходу в донецкий «Шахтер», чем в киевское «Динамо».

«К кому я был ближе — к «Динамо» или к «Шахтеру»? К «Шахтеру». Прокопенко. Они были первыми и больше подходили по стилю. В Киев я бы вряд ли переехал. В «Динамо» футбол такой: нужно бежать, фланги… А мне больше по душе «Шахтер», мелкий пас.

Почему не пошел в «Шахтер»? Не буду называть фамилии, но там один подсказал Луческу… Про режим, про все это. Это помешало. У нас были договоренности с руководством «Шахтера», но Луческу подсказали. Что было, то было.

Матузалем приходил на тренировки «Шахтера» пьяным, а Луческу терпел? Я о таком не слышал.

С «Динамо», даже если бы до конца дошло, я бы еще сомневался. Не горели глаза переходить в «Динамо», — отметил Рыкун.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.07.2020 17:13
    +1
    Рыкун нарушал режим, но виноват не он, а тот, кто доложил об этом Луческу - замечательная логика. По развитию его карьеры очевидны причины, по которым он в итоге не попал ни в один из украинских грандов - когда Рыкун был в порядке, то выглядел здорово, но в порядке он был нечасто.
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 02.07.2020 17:06
    0
    В Спартак не пробовал?Там тоже мелкий пас.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.07.2020 17:13
    +1
    Рыкун нарушал режим, но виноват не он, а тот, кто доложил об этом Луческу - замечательная логика. По развитию его карьеры очевидны причины, по которым он в итоге не попал ни в один из украинских грандов - когда Рыкун был в порядке, то выглядел здорово, но в порядке он был нечасто.
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 02.07.2020 17:06
    0
    В Спартак не пробовал?Там тоже мелкий пас.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности