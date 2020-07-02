Маркос АНТОНИО: «Матчи с Динамо даются очень сложно»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от встречи с киевской командой

  • 02.07.2020 16:13
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Маркос АНТОНИО: «Матчи с Динамо даются очень сложно»
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

Полузащитник «горняков» Маркос Антонио рассказал о том, как команда готовится к субботнему поединку с «Динамо».

– Маркос, на каждый матч «Шахтер» выходит в статусе чемпиона. Нет ли проблем с мотивацией?
– Нет, даже будучи чемпионами мы должны играть все так же хорошо. У нас есть компромисс. К каждому поединку подходим только в надежде на победу.

– Что для команды предстоящая встреча с «Динамо» – настоящее классико или больше тренировочная игра?
– Ни в коем случае не тренировочная. Матчи с «Динамо» даются очень сложно, это – классико! Подходим к нему серьезно и постараемся победить.

– В июне ты отыграл три полных поединка и оказался среди номинантов на звание футболиста месяца. Сейчас пребываешь в оптимальных кондициях?
– Я много работаю, чтобы прибавлять день за днем. Отлично, что могу помогать команде, и я счастлив. Очень стараюсь.

– Между «Динамо», «Зарей» и «Десной» идет борьба за второе место. Кому-то из этих претендентов симпатизируешь?
– Если честно, не знаю, ведь на нас это особо не влияет. Самое важное – наш компромисс на поле. Думаем только о себе, о «Шахтере».

– Сейчас очень жарко, в Украине в это время обычно не играют. А для бразильцев такие условия, наверное, привычны и комфортны?
– Да, очень хороший климат. Мне нравится жара. Прекрасно себя чувствуем, так что никаких проблем.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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