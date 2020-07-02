Сергей БОЛБАТ: «Динамо — наш самый главный соперник»

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат — о предстоящем классико с «Динамо».

– Сергей, на «Шахтер», в отличие от «Динамо», сейчас не давит турнирный результат. Как это может сказаться на предстоящей встрече?

– Никак не скажется. Мы будем супермотивированны. Матч с «Динамо» — ключевое дерби, ведь это наш самый главный соперник. «Шахтер» будет играть только на победу.

– Какие цели стоят перед командой в заключительной части сезона? В чем ищете мотивацию?

– В последнее время достаточно часто спрашивают о мотивации. Но мы представляем клуб, в котором подобные вопросы не имеют смысла. Да, мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результат в каждом матче. Мы всегда выходим на поле, чтобы выиграть и добыть три очка. Имидж клуба, наша философия — это сильная мотивация. Готовимся к очень сложному поединку.

– «Шахтер» уже установил один рекорд. Так рано до окончания сезона чемпионом команда еще не становилась. Есть ли у вас цель к финишу сохранить рекордный отрыв перед конкурентами по очкам?

– Было бы интересно войти в историю. Но убежден, что никто из футболистов не смотрит на то, насколько большой отрыв. Мы — чемпионы, и потому оставшиеся матчи тоже должны выиграть.

– Вы уже отмечали, что главная интрига в сезоне — борьба за второе место, которую ведут «Динамо», «Заря» и «Десна». А кто ваш фаворит в гонке?

– Не хочу выделять ни один клуб. Сейчас время решающих поединков, и болельщикам будет очень интересно наблюдать за этой борьбой. Мы же смотрим на свою команду и готовимся к своим соперникам.

– После месяца тренировок и матчей можно сказать, что «Шахтер» набрал ту форму, которая была до перерыва?

– На мой взгляд, уже первые поединки после карантина показали, что мы находимся в хорошей форме. О нашем физическом состоянии свидетельствуют и данные, собранные тренерским штабом: сколько километров пробежали за матч и так далее. «Шахтер» не испытывал проблем с игровой формой, доказательством чему служит то, что мы досрочно решили задачу и стали чемпионами.