Результат отрицательный. Новак Джокович вылечился от коронавируса

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал второй тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

Повторный тест его жены Елены также дал отрицательный резельтат.

На прошлой неделе Новак и Елена сдали положительные тесты после турнира в Хорватии Adria Tour, на котором много людей заболели COVID-19.

10 дней Новак с женой провели в изоляции. Болезнь у них протекала бессимптомно.