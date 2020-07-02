Результат отрицательный. Новак Джокович вылечился от коронавируса

10 дней первая ракетка мира и его жена Елена провели в изоляции

  • 02.07.2020 15:09
  • 342 просмотра
  • 1 комментарий
Результат отрицательный. Новак Джокович вылечился от коронавируса
© Twitter. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал второй тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

Повторный тест его жены Елены также дал отрицательный резельтат.

На прошлой неделе Новак и Елена сдали положительные тесты после турнира в Хорватии Adria Tour, на котором много людей заболели COVID-19.

10 дней Новак с женой провели в изоляции. Болезнь у них протекала бессимптомно.

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.07.2020 15:25
    0
    Тепер можна сміло на US OPEN їхати ! Молодець, Новак !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 02.07.2020 15:25
    0
    Тепер можна сміло на US OPEN їхати ! Молодець, Новак !!!
    Ссылка
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