Игорь ПЛАСТУН: «Эмоции другие, ведь засиделись на карантине»

29-летний защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал подготовку к новому сезону чемпионата Бельгии.
«Осталось чуть больше месяца до первого официального матча. Обещают, что первый поединок чемпионата Бельгии состоится 7 августа. Эмоции другие, ведь засиделись на карантине», - сказал Пластун.
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Источник — Футбол 1/2/3
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