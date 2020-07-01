Игорь ПЛАСТУН: «Для Михайличенко переход в Андерлехт будет шагом вперед»

Защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал возможный переход футболиста «Зари» Богдана Михайличенко в «Андерлехт».

«Андерлехт – один из самых популярных клубов Бельгии. Для него это будет шагом вперед. Если действительно такой вариант есть, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь развития», - сказал Пластун.

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