Игорь ПЛАСТУН: «Для Михайличенко переход в Андерлехт будет шагом вперед»

Защитник «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун прокомментировал возможный переход футболиста «Зари» Богдана Михайличенко в «Андерлехт».
«Андерлехт – один из самых популярных клубов Бельгии. Для него это будет шагом вперед. Если действительно такой вариант есть, я бы посоветовал ему принять этот хороший путь развития», - сказал Пластун.
Читайте также: Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Клаусула? Пусть об этом говорит руководство»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.