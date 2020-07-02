Андрей ЛУНИН: «Плюс три очка дома. Вперед, Овьедо!»

21-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», прокомментировал домашнюю победу над «Мирандесом» (1:0) в поединке 37-го тура Сегунды.
«Плюс три очка дома. Вперед, «Реал Овьедо»!», — написал Лунин в Instagram.
В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 14 матчей в Сегунде, где пропустил 13 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — Instagram
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