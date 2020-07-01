Сто минут на ноль. Лунин отыграл сухой матч, и Овьедо покинул зону вылета

В матче 37-го тура Сегунды между «Овьедо» и «Мирандесом» победили хозяева

  • 01.07.2020 22:48
  • 795 просмотров
  • 2 комментария
Сто минут на ноль. Лунин отыграл сухой матч, и Овьедо покинул зону вылета
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин на ноль отстоял очередной матч во втором испанском дивизионе.

В матче 37-го тура Сегунды между «Овьедо» и «Мирандесом» победили хозяева поля (1:0) за счет гола форварда Альфредо Ортуно с пенальти на 14-й минуте. Судья добавил почти 10 минут ко второму тайму, и фактически команды провели на поле 100 минут.

В результате «Овьедо» поднялся из зоны вылета Сегунды, опережая на три очка «Нумансию» и «Луго», главных кандидатов на понижение.

Сегунда. 37-й тур

«Овьедо» – «Мирандес» – 1:0

Гол: Ортуно, 14 (пен).

См. также: полная видеозапись матча

Видеообзор матча: ожидается

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 23:05
    0
    А Леганес летит как фанера...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.07.2020 22:58
    0
    Пипец, сколько уже матчей Овьедо победил со счётом 1:0. Уникальная команда
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 23:05
    0
    А Леганес летит как фанера...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.07.2020 22:58
    0
    Пипец, сколько уже матчей Овьедо победил со счётом 1:0. Уникальная команда
    Ссылка
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