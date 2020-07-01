Сто минут на ноль. Лунин отыграл сухой матч, и Овьедо покинул зону вылета

Украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин на ноль отстоял очередной матч во втором испанском дивизионе.

В матче 37-го тура Сегунды между «Овьедо» и «Мирандесом» победили хозяева поля (1:0) за счет гола форварда Альфредо Ортуно с пенальти на 14-й минуте. Судья добавил почти 10 минут ко второму тайму, и фактически команды провели на поле 100 минут.

В результате «Овьедо» поднялся из зоны вылета Сегунды, опережая на три очка «Нумансию» и «Луго», главных кандидатов на понижение.

Сегунда. 37-й тур

«Овьедо» – «Мирандес» – 1:0

Гол: Ортуно, 14 (пен).

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