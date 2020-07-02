Игорь ПЛАСТУН: «Работа штаба Шевченко заслуживает только аплодисментов»

29-летний защитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о новых контрактах Андрея Шевченко и всего тренерского штаба национальной команды.

«Для футболистов – это однозначно плюс. Работа, которую проделывает тренерский штаб, заслуживает только аплодисментов. Это я говорю, как человек, который изнутри чувствует футбольные моменты. Но и болельщики, которые видят только картинку и результаты, думаю, руками и ногами за», - сказал Пластун.

Напомним, ранее были названы даты и время начала матчей сборной Украины в Лиге наций.