Игорь ПЛАСТУН: «Работа штаба Шевченко заслуживает только аплодисментов»

29-летний защитник бельгийского «Гента» и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о новых контрактах Андрея Шевченко и всего тренерского штаба национальной команды.
«Для футболистов – это однозначно плюс. Работа, которую проделывает тренерский штаб, заслуживает только аплодисментов. Это я говорю, как человек, который изнутри чувствует футбольные моменты. Но и болельщики, которые видят только картинку и результаты, думаю, руками и ногами за», - сказал Пластун.
Напомним, ранее были названы даты и время начала матчей сборной Украины в Лиге наций.
Источник — Футбол 1/2/3
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