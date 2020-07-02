Борнмут – Ньюкасл Юнайтед – 1:4. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Борнмут» со счетом 4:1.
Лучшие моменты матча Борнмут - Ньюкасл
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэн Гослинг (Борнмут).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Валентин Лацаро (Ньюкасл).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Гэйл (Ньюкасл).
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Источник — YouTube
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