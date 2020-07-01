Арсенал и Ньюкасл забили по 4 гола соперникам, Эвертон выиграл у Лестера

Канониры вышли на 7-е место, которое может принести путевку в еврокубки

  • 01.07.2020 21:59
  • 256 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал и Ньюкасл забили по 4 гола соперникам, Эвертон выиграл у Лестера
© Twitter

1 июля состоялись три матча 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Ньюкасл» забили по 4 гола соперникам и одержали уверенные победы над «Норвичем» (4:0) и «Борнмутом» (4:1) соответственно. «Эвертон» выиграл у «Лестера» (2:1). «Канониры» вышли на 7-е место, которое может принести путевку в Лигу Европы.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (86 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (63), «Лестер» (55), «Челси» (54), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (по 52), «Арсенал» (46), «Тоттенхэм», «Бернли» (по 45), «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» (по 44).

АПЛ. 32-й тур.

«Арсенал» — «Норвич» — 4:0

Голы: Обамеянг, 33 (1:0). Джака, 37 (2:0). Обамеянг, 67 (3:0). Седрик Суариш, 81 (4:0).

«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:4

Голы: Гэйл, 5 (0:1). Лонгстафф, 30 (0:2). Альмирон, 57 (0:3). Лазаро, 77 (0:4). Гослинг, 90+4 (1:4).

«Эвертон» — «Лестер» — 2:1

Голы: Ришарлисон, 10 (1:0). Сигурдссон, 16 — с пенальти (2:0). Ихеаначо, 51 (2:1).

Турнирная таблица Премьер-лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности