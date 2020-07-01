Арсенал и Ньюкасл забили по 4 гола соперникам, Эвертон выиграл у Лестера

1 июля состоялись три матча 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Ньюкасл» забили по 4 гола соперникам и одержали уверенные победы над «Норвичем» (4:0) и «Борнмутом» (4:1) соответственно. «Эвертон» выиграл у «Лестера» (2:1). «Канониры» вышли на 7-е место, которое может принести путевку в Лигу Европы.

Досрочно чемпионом стал «Ливерпуль» (86 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (63), «Лестер» (55), «Челси» (54), «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» (по 52), «Арсенал» (46), «Тоттенхэм», «Бернли» (по 45), «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» (по 44).

АПЛ. 32-й тур.

«Арсенал» — «Норвич» — 4:0

Голы: Обамеянг, 33 (1:0). Джака, 37 (2:0). Обамеянг, 67 (3:0). Седрик Суариш, 81 (4:0).

«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:4

Голы: Гэйл, 5 (0:1). Лонгстафф, 30 (0:2). Альмирон, 57 (0:3). Лазаро, 77 (0:4). Гослинг, 90+4 (1:4).

«Эвертон» — «Лестер» — 2:1

Голы: Ришарлисон, 10 (1:0). Сигурдссон, 16 — с пенальти (2:0). Ихеаначо, 51 (2:1).

Турнирная таблица Премьер-лиги