В поединке 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эвертон» — «Лестер» — 2:1
Голы: Ришарлисон, 10, Сигурдссон, 16, с пенальти — Ихеаначо, 51
Лучшие моменты матча Эвертон - Лестер Сити
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер Сити).
|16'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гилфи Сигурдссон (Эвертон).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
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Источник — YouTube
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