ВИЛЛИАН: «Мы должны сохранить место в топ-4 АПЛ»

Хавбек «Челси» надеется, что клуб удержит место в зоне Лиги чемпионов

  • 02.07.2020 13:14
  • 365 просмотров
  • 2 комментария
ВИЛЛИАН: «Мы должны сохранить место в топ-4 АПЛ»
© Global Look Press. Виллиан

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (2:3) в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

«Результат матча нас разочаровал. Наш план состоял в том, чтобы победить, и мы упустили шанс выйти на третье место. Сейчас мы нацелены на субботний матч, нам нужно одержать домашнюю победу. Сейчас не время жаловаться.

Каждый матч сейчас для нас должен быть как финал, чтобы по итогам сезона обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Мы заслуживаем этого. Команда должна сохранить эту позицию», — сказал Виллиан.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от третьего места на одно очко.

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Источник — ФК Челси

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 13:38
    0
    виллиан поднял мне настроение, спс ему.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 13:38
    0
    Наш план состоял в том, чтобы победить
    --
    ахрененый план, 10 планов из 10
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 13:38
    0
    виллиан поднял мне настроение, спс ему.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 13:38
    0
    Наш план состоял в том, чтобы победить
    --
    ахрененый план, 10 планов из 10
    Ссылка
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