ВИЛЛИАН: «Мы должны сохранить место в топ-4 АПЛ»

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (2:3) в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

«Результат матча нас разочаровал. Наш план состоял в том, чтобы победить, и мы упустили шанс выйти на третье место. Сейчас мы нацелены на субботний матч, нам нужно одержать домашнюю победу. Сейчас не время жаловаться.

Каждый матч сейчас для нас должен быть как финал, чтобы по итогам сезона обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Мы заслуживаем этого. Команда должна сохранить эту позицию», — сказал Виллиан.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от третьего места на одно очко.