ВИДЕО. Гвардиола – про Ливерпуль, трансфер Сане и возвращение Санчо

На днях стало известно о том, что стан «Манчестер Сити» покидает Сане, который переходит в «Баварию». Тут же начали появляться слухи о возвращении Санчо в «Сити». В этом ролике Пеп Гвардиола ответил на вопрос о вероятности возвращения Джейдона. Как и на всех последних пресс-конференциях, разговор также зайдет о «Ливерпуле» и следующем сезоне АПЛ.
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Источник — Sport.ua
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