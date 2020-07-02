ВИДЕО. Гвардиола – про Ливерпуль, трансфер Сане и возвращение Санчо

На днях стало известно о том, что стан «Манчестер Сити» покидает Сане, который переходит в «Баварию». Тут же начали появляться слухи о возвращении Санчо в «Сити». В этом ролике Пеп Гвардиола ответил на вопрос о вероятности возвращения Джейдона. Как и на всех последних пресс-конференциях, разговор также зайдет о «Ливерпуле» и следующем сезоне АПЛ.