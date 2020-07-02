Руни готов остаться в Дерби Каунти на следующий сезон

34-летний форвард Уэйн Руни намерен остаться в «Дерби Каунти» и в следующем сезоне.
Руни ретвитнул фото с формой «Дерби Каунти» на новый сезон и написал:
«С нетерпением жду, как надену ее в следующем сезоне».
Looking forward to wearing this next season 👌🏼 https://t.co/jn6YhDFDdC— Wayne Rooney (@WayneRooney) July 2, 2020
Напомним, что «Дерби» при Руни выбрался со дна и приблизился к плей-офф.
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Максим Гаптар, Sport.ua
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