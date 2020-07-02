Дерби при Руни выбрался со дна и приблизился к плей-офф

Опытный английский футболист благотворно повлиял на клуб из Чемпионшипа

  • 02.07.2020 04:06
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Дерби при Руни выбрался со дна и приблизился к плей-офф
© ФК Дерби Каунти. Уэйн Руни

В поединке 40-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти», за который в качестве играющего тренера выступает 34-летний английский футболист Уэйн Руни, обыграл «Престон» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Руни.

Уэйн присоединился к «Дерби» в начале текущего года. При Руни клуб поднялся с 17-го на 7-е место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к плей-офф за право выхода в Премьер-лигу. Всего Уэйн провел в Чемпионшипе 14 игр, где забил 5 мячей.

Главным тренером «Дерби» является Филипп Коку. Руни входит в его штаб в качестве ассистента.

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Источник — Sport.ua

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