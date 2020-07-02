Дерби при Руни выбрался со дна и приблизился к плей-офф

В поединке 40-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти», за который в качестве играющего тренера выступает 34-летний английский футболист Уэйн Руни, обыграл «Престон» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на счету Руни.

Уэйн присоединился к «Дерби» в начале текущего года. При Руни клуб поднялся с 17-го на 7-е место в турнирной таблице, вплотную приблизившись к плей-офф за право выхода в Премьер-лигу. Всего Уэйн провел в Чемпионшипе 14 игр, где забил 5 мячей.

Главным тренером «Дерби» является Филипп Коку. Руни входит в его штаб в качестве ассистента.