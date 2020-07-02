Александр РЫКУН: «Думаю, Зинченко в Манчестер Сити нетяжело»

Бывший игрок сборной Украины Александр Рыкун поделился мнением об украинском легионере «Манчестер Сити» Александре Зинченко.

«В такой команде, как «Манчестер Сити», если еще немного соображаешь, там затеряться тяжело. Тем более на позиции левого защитника, на которой он играет.

Против них команды сильно не атакуют, а так он и в подыгрыше все понимает и умеет. Думаю, ему там нетяжело.

Мне нравится, когда он в сборной играет в центре поля: может и пас отдать, и остановить, и нестандартно сыграть. Может из-за роста ему в центре поля в Англии тяжелее играть, там футболисты мощнее. Но в сборной он смотрится неплохо», – сказал Рыкун.

В текущем сезоне Зинченко сыграл в составе «Манчестер Сити» 20 матчей, забил 1 гол.

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