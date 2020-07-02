РЫКУН: «Супряга у меня бы 2-3 раза один на один только в 1-м тайме выходил»

Известный в прошлом футболист «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун поделился мнением о 20-летнем форварде Владиславе Супряге.
«Супряга у меня бы раза 2-3 один на один только в первом тайме выходил. Там такая скорость, он 20 метров запаса дает.
Мне кажется, что он даже быстрее молодого Венглинского. Думаю, потенциал у него серьезный.
Только смотрю, что выпускают не так часто. Может знают, что его в будущем киевское «Динамо» обратно заберет», – сказал Рыкун.
В текущем сезоне Супряга сыграл 22 матча и забил 9 голов.
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Источник — Бомбардир
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