РЫКУН: «Супряга у меня бы 2-3 раза один на один только в 1-м тайме выходил»

Экс-футболист считает, что Владислав быстрее молодого Венглинского

  • 02.07.2020 11:34
  • 2392 просмотра
  • 4 комментария
РЫКУН: «Супряга у меня бы 2-3 раза один на один только в 1-м тайме выходил»
© СК Днепр-1. Владислав Супряга

Известный в прошлом футболист «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун поделился мнением о 20-летнем форварде Владиславе Супряге.

«Супряга у меня бы раза 2-3 один на один только в первом тайме выходил. Там такая скорость, он 20 метров запаса дает.

Мне кажется, что он даже быстрее молодого Венглинского. Думаю, потенциал у него серьезный.

Только смотрю, что выпускают не так часто. Может знают, что его в будущем киевское «Динамо» обратно заберет», – сказал Рыкун.

В текущем сезоне Супряга сыграл 22 матча и забил 9 голов.

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 12:18
    -2
    kvv1404, 02.07.2020 12:03
    Ви не зрозуміли Рикуна.Справа не в тому де буде грати молодий нападник.Справа в тому що нема кому на нього грати, ні в Дніпрі,ні в Динамо.Швидкість треба використовувати,для цього треба давати пас в вільну зону,врозріз між захисниками просто закидати м*яч за сину захисникам при наявності простору для нападника. Але це треба робити своєчасно,треба робити точно і треба аби нападник розумів куди йому робити ривок і знати що саме туди буде зроблена передача.Хіба в Дніпрі чи Динамо є такі диригенти атаки? Тому Супряга і не грає так як він міг би грати.
    Рыкуна то я правильно понял, это у тебя сверхразум, даже перепонял его
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 12:03
    +3
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:56
    может вернётся в Киев в следующем сезоне, он явно не слабее Русина, что Каргбо из себя пока никто не понимает.
    Ви не зрозуміли Рикуна.Справа не в тому де буде грати молодий нападник.Справа в тому що нема кому на нього грати, ні в Дніпрі,ні в Динамо.Швидкість треба використовувати,для цього треба давати пас в вільну зону,врозріз між захисниками просто закидати м*яч за сину захисникам при наявності простору для нападника. Але це треба робити своєчасно,треба робити точно і треба аби нападник розумів куди йому робити ривок і знати що саме туди буде зроблена передача.Хіба в Дніпрі чи Динамо є такі диригенти атаки? Тому Супряга і не грає так як він міг би грати.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:56
    0
    может вернётся в Киев в следующем сезоне, он явно не слабее Русина, что Каргбо из себя пока никто не понимает.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.07.2020 11:44
    +2
    Гробится очередной талант. Не знаю как по телеку, вживую смотрел его игру на стадионе несколько раз. Заметно выделяется физической формой как на фоне своих игроков, так и противника.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 02.07.2020 12:03
    +3
    Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:56
    может вернётся в Киев в следующем сезоне, он явно не слабее Русина, что Каргбо из себя пока никто не понимает.
    Ви не зрозуміли Рикуна.Справа не в тому де буде грати молодий нападник.Справа в тому що нема кому на нього грати, ні в Дніпрі,ні в Динамо.Швидкість треба використовувати,для цього треба давати пас в вільну зону,врозріз між захисниками просто закидати м*яч за сину захисникам при наявності простору для нападника. Але це треба робити своєчасно,треба робити точно і треба аби нападник розумів куди йому робити ривок і знати що саме туди буде зроблена передача.Хіба в Дніпрі чи Динамо є такі диригенти атаки? Тому Супряга і не грає так як він міг би грати.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.07.2020 11:44
    +2
    Гробится очередной талант. Не знаю как по телеку, вживую смотрел его игру на стадионе несколько раз. Заметно выделяется физической формой как на фоне своих игроков, так и противника.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:56
    0
    может вернётся в Киев в следующем сезоне, он явно не слабее Русина, что Каргбо из себя пока никто не понимает.
    Ссылка
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