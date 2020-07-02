Ярмоленко обошел Воронина по количеству голов в АПЛ

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отличился в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).
Таким образом, Ярмоленко оформил свой шестой гол в элитном дивизионе Англии, обогнав по этому показателю Андрея Воронина, который забил в составе «Ливерпуля» 5 голов в сезоне 2007/08.
Больше Ярмоленко в Англии забивали только Андрей Шевченко (9 голов, «Челси») и Сергей Ребров (10, «Тоттенхэм»).
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Источник — Трибуна
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