Ярмоленко обошел Воронина по количеству голов в АПЛ

Больше в Англии забивали только Шевченко и Ребров

  • 02.07.2020 11:20
  • 682 просмотра
  • 2 комментария
Ярмоленко обошел Воронина по количеству голов в АПЛ
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко отличился в матче 32-го тура АПЛ против «Челси» (3:2).

Таким образом, Ярмоленко оформил свой шестой гол в элитном дивизионе Англии, обогнав по этому показателю Андрея Воронина, который забил в составе «Ливерпуля» 5 голов в сезоне 2007/08.

Больше Ярмоленко в Англии забивали только Андрей Шевченко (9 голов, «Челси») и Сергей Ребров (10, «Тоттенхэм»). 

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 02.07.2020 11:29
    +1
    5,9,10 голів... не має чим пишатись
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:26
    +1
    в оправдание Воронина, ему не особо доверяли место в старте, хотя по классу он никому не уступал в том Ливерпуле.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 02.07.2020 11:29
    +1
    5,9,10 голів... не має чим пишатись
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 02.07.2020 11:26
    +1
    в оправдание Воронина, ему не особо доверяли место в старте, хотя по классу он никому не уступал в том Ливерпуле.
    Ссылка
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