Бывший защитник Карпат планирует продолжить карьеру в Италии

Тим Халл близок к переходу в «Реджину»

  • 02.07.2020 10:55
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Бывший защитник Карпат планирует продолжить карьеру в Италии
© ФК Карпаты. Тим Халл

Экс-бек «Карпат» Тим Халл, который в конце мая получил статус свободного агента из львовского клуба, ведет переговоры о переходе в итальянскую «Реджину».

По имеющейся информации, для успешного завершения сделки по переходу Халла в «Реджину» не хватает сущих пустяков.

В УПЛ-2019/20 Халл провел 18 матчей, отличившись 1 голом.

После ухода из «Карпат» люксембуржский защитник заявил, что не может простить долг по зарплате своему бывшему клубу, так как «по-честному все отработал».

Отметим, что «Реджина» по итогам недоигранного сезона в Серии С завоевала путевку в лигу рангом выше – Серию В.

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Источник — Сайт Альфредо Педуллы

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