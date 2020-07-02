Бывший защитник Карпат планирует продолжить карьеру в Италии

Экс-бек «Карпат» Тим Халл, который в конце мая получил статус свободного агента из львовского клуба, ведет переговоры о переходе в итальянскую «Реджину».
По имеющейся информации, для успешного завершения сделки по переходу Халла в «Реджину» не хватает сущих пустяков.
В УПЛ-2019/20 Халл провел 18 матчей, отличившись 1 голом.
После ухода из «Карпат» люксембуржский защитник заявил, что не может простить долг по зарплате своему бывшему клубу, так как «по-честному все отработал».
Отметим, что «Реджина» по итогам недоигранного сезона в Серии С завоевала путевку в лигу рангом выше – Серию В.
Источник — Сайт Альфредо Педуллы
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