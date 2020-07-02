В матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» в гостях переиграл «Бетис» со счетом 2:0 благодаря дублю Херарда Морено.
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Вильярреал
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
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Источник — MEGOGO
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