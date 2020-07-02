Вильярреал переиграл Бетис, а Вальядолид не забил пенальти на 90+7 минуте

В чемпионате Испании 1 июля состоялись еще два матча 33-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» в гостях переиграл «Бетис» (2:0). Дублем отметился нападающий Херард Морено. «Желтая субмарина» поднялась на 5-е место и сохраняет шансы на путевку в Лигу чемпионов.

«Вальядолид» не забил пенальти на 90+7 минуте в ворота Леванте (0:0). Удар с 11-метрового от Энеса Унала отразил вратарь команды гостей.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (70), «Атлетико» (59), «Севилья» (57), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (52), «Атлетик» (48), «Реал Сосьедад» (47), «Гранада» и «Валенсия» (по 46).

Ла Лига. 33-й тур

«Бетис» – «Вильярреал» – 0:2

Голы: Херард Морено, 7 (пен), 30.

«Вальядолид» – «Леванте» – 0:0

Нереализованный пенальти: Энес Унал, 90+7 («Вальядолид»), отбил вратарь.

Турнирная таблица Ла Лиги