33-й тур
Реал Бетис
0:2
Вильярреал
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал переиграл Бетис, а Вальядолид не забил пенальти на 90+7 минуте

«Желтая субмарина» поднялась в топ-5 и сохраняет шансы на путевку в ЛЧ

  • 02.07.2020 00:59
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Вильярреал переиграл Бетис, а Вальядолид не забил пенальти на 90+7 минуте
© Twitter

В чемпионате Испании 1 июля состоялись еще два матча 33-го тура Ла Лиги.

«Вильярреал» в гостях переиграл «Бетис» (2:0). Дублем отметился нападающий Херард Морено. «Желтая субмарина» поднялась на 5-е место и сохраняет шансы на путевку в Лигу чемпионов.

«Вальядолид» не забил пенальти на 90+7 минуте в ворота Леванте (0:0). Удар с 11-метрового от Энеса Унала отразил вратарь команды гостей.

Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (70), «Атлетико» (59), «Севилья» (57), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (52),  «Атлетик» (48), «Реал Сосьедад» (47), «Гранада» и «Валенсия» (по 46).

Ла Лига. 33-й тур

«Бетис» – «Вильярреал» – 0:2

Голы: Херард Морено, 7 (пен), 30.

«Вальядолид»  «Леванте»  0:0

Нереализованный пенальти: Энес Унал, 90+7 («Вальядолид»), отбил вратарь.

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности