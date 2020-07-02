Пеп ГВАРДИОЛА: «Санчо решил уйти из Сити. Зачем ему возвращаться?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о хавбеке «Боруссии» Дортмунд Джейдоне Санчо, который может вернуться в стан «горожан».

«Санчо решил уйти, так зачем ему возвращаться? Вернуться обратно после того, как он принял решение перейти в Дортмунд – в этом бы не было никакого смысла. Я считаю, если он хотел уйти, то не захочет возвращаться», - сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 17 голов и 16 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Дортмунд хочет продлить контракт с Санчо.