Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с Санчо

Немецкий клуб пытается сохранить своего лидера

  • 30.06.2020 16:42
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Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с Санчо
© instagram.com/sanchooo10

Дортмундская «Боруссия» делает все возможное для того, чтобы сохранить лидера команды Джейдона Санчо, интерес к которому проявляют гранды АПЛ.

«Боруссия» предложила Санчо новый контракт, по которому зарплата хавбека вырастет с 6 до 10 миллионов евро в год.

Сам игрок еще не принял решение по поводу своего будущего. Ранее сообщалось о том, что Санчо согласился перейти в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Санчо 17 голов и 16 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее «Боруссия» потеряла правого защитника Ашрафа Хакими, который вскоре станет игроком миланского «Интера».

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Источник — Sky Sports

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