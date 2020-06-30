Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с Санчо

Дортмундская «Боруссия» делает все возможное для того, чтобы сохранить лидера команды Джейдона Санчо, интерес к которому проявляют гранды АПЛ.

«Боруссия» предложила Санчо новый контракт, по которому зарплата хавбека вырастет с 6 до 10 миллионов евро в год.

Сам игрок еще не принял решение по поводу своего будущего. Ранее сообщалось о том, что Санчо согласился перейти в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Санчо 17 голов и 16 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

Ранее «Боруссия» потеряла правого защитника Ашрафа Хакими, который вскоре станет игроком миланского «Интера».