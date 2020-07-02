Журналист: «Ярмоленко – Виллиан – 4:4. Крутой у нас был раньше чемпионат»

Известный журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь поделился мнением о противостоянии Андрея Ярмоленка и Виллиана через призму матча АПЛ «Вест Хэм» – «Челси» (3:2).
«Ярмоленко — Виллиан — 4:4.
В своё время противостояние этих двух футболистов вызывало большой интерес в чемпионате Украины. Сегодня оно стало актуальным и в английской Премьер-Лиге.
Бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан забил два мяча. Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко – один. Но победный. Это была 17-я очная встреча двух ярких игроков УПЛ. В них оба забили по четыре мяча. Виллиан выигрывал почти в два раза чаще, но сегодняшний успех может быть переломным в карьере одного из лидеров сборной Украины.
Все-таки крутой у нас был раньше чемпионат, а мы все время жаловались...», — написал Гресь в фейсбуке.
Источник — Facebook
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