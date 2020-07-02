СЕМИН: «Локомотив не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»

Бывший тренер киевского «Динамо» продолжает конфликтовать с российским клубом

  • 02.07.2020 09:16
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СЕМИН: «Локомотив не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»
© ФК Локомотив. Юрий Семин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу клубной продукции с его символикой.

«Мой контракт закончился. Клуб не имеет права выставлять продукцию с моей символикой. Так происходит по логике вещей. Обговаривали ли мы это с клубом? Зачем об этом говорить, если это простые вещи? Думаю, они прекрасно знают, что это делать нельзя», – заявил Семин.

Напомним, Семин покинул «Локомотив» 1 июня по истечении контракта. Под его руководством железнодорожники за последние четыре года выиграли чемпионат России, дважды – Кубок и один раз Суперкубок страны. Вместо него на пост главного тренера команды был назначен серб Марко Николич.

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