СЕМИН: «Локомотив не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу клубной продукции с его символикой.

«Мой контракт закончился. Клуб не имеет права выставлять продукцию с моей символикой. Так происходит по логике вещей. Обговаривали ли мы это с клубом? Зачем об этом говорить, если это простые вещи? Думаю, они прекрасно знают, что это делать нельзя», – заявил Семин.

Напомним, Семин покинул «Локомотив» 1 июня по истечении контракта. Под его руководством железнодорожники за последние четыре года выиграли чемпионат России, дважды – Кубок и один раз Суперкубок страны. Вместо него на пост главного тренера команды был назначен серб Марко Николич.

Читайте также: Анатолий БЫШОВЕЦ: «Семин для меня не существует как человек и как тренер»