ВИДЕО. Сане прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в Баварии

Вингер «Манчестер Сити» близок к переходу в немецкий клуб

  • 02.07.2020 08:29
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ВИДЕО. Сане прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в Баварии
© ФК Манчестер Сити. Лерой Сане

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прибыл в Мюнхен и уже прошел первую части медосмотра перед трансфером в «Баварию».

Сообщается, что вторая часть пройдет в четверг, 2 июля.

Ранее стало известно, что «Бавария» отдаст за 24-летнего футболиста почти 60 млн евро. Из них около 50 миллионов – основная часть, а остальное может быть получено в виде бонусов за удачные выступления.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы колена.

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Источник — Twitter

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