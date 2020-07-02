ВИДЕО. Сане прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в Баварии

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прибыл в Мюнхен и уже прошел первую части медосмотра перед трансфером в «Баварию».

Сообщается, что вторая часть пройдет в четверг, 2 июля.

Ранее стало известно, что «Бавария» отдаст за 24-летнего футболиста почти 60 млн евро. Из них около 50 миллионов – основная часть, а остальное может быть получено в виде бонусов за удачные выступления.

Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы колена.