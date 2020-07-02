ВИДЕО. Сане прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в Баварии

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прибыл в Мюнхен и уже прошел первую части медосмотра перед трансфером в «Баварию».
Сообщается, что вторая часть пройдет в четверг, 2 июля.
Ранее стало известно, что «Бавария» отдаст за 24-летнего футболиста почти 60 млн евро. Из них около 50 миллионов – основная часть, а остальное может быть получено в виде бонусов за удачные выступления.
Сане выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, однако большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы колена.
23:35 Uhr an der Säbener Straße: Gute Laune bei @LeroySane19. Der Top-Transfer hat Teil 1 des Medizinchecks offenbar erfolgreich absolviert. Morgen dann Teil 2. @SPORT1 pic.twitter.com/cSFCmNk9AX— Stefan Kumberger (@__Kumbi__) July 1, 2020
Источник — Twitter
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