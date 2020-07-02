Обамеянг превзошел рекорд Анри

Футболист сборной Габона быстрее всех забил 50 голов за «Арсенал» в АПЛ

  • 02.07.2020 07:50
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Обамеянг превзошел рекорд Анри
© ФК Арсенал. Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 32-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0) и довел количество забитых мячей в чемпионате Англии в составе «канониров» до 50.

Для этого габонскому форварду потребовалось 79 матчей. Это рекорд в истории «Арсенала». Ранее лучший результат принадлежал Тьерри Анри (83 игры).

Также отметим, что Обамеянг сравнялся с Джейми Варди в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне АПЛ, у обоих теперь по 19 голов.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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