Обамеянг превзошел рекорд Анри

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 32-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0) и довел количество забитых мячей в чемпионате Англии в составе «канониров» до 50.
Для этого габонскому форварду потребовалось 79 матчей. Это рекорд в истории «Арсенала». Ранее лучший результат принадлежал Тьерри Анри (83 игры).
𝟱𝟬 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮𝗹— Arsenal (@Arsenal) July 1, 2020
1️⃣ @Aubameyang7 - 79 games
2️⃣ Thierry Henry - 83 games
3️⃣ Ian Wright - 87 games
4️⃣ Alexis - 101 games
5️⃣ Olivier Giroud - 113 games pic.twitter.com/wBZuVX3XuQ
Также отметим, что Обамеянг сравнялся с Джейми Варди в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне АПЛ, у обоих теперь по 19 голов.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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