Обамеянг превзошел рекорд Анри

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 32-го тура АПЛ против «Норвича» (4:0) и довел количество забитых мячей в чемпионате Англии в составе «канониров» до 50.

Для этого габонскому форварду потребовалось 79 матчей. Это рекорд в истории «Арсенала». Ранее лучший результат принадлежал Тьерри Анри (83 игры).

𝟱𝟬 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮𝗹



1️⃣ @Aubameyang7 - 79 games

2️⃣ Thierry Henry - 83 games

3️⃣ Ian Wright - 87 games

4️⃣ Alexis - 101 games

5️⃣ Olivier Giroud - 113 games pic.twitter.com/wBZuVX3XuQ — Arsenal (@Arsenal) July 1, 2020

Также отметим, что Обамеянг сравнялся с Джейми Варди в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне АПЛ, у обоих теперь по 19 голов.