В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома разгромил «Норвич» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Арсенал» — «Норвич» — 4:0
Голы: Обамеянг, 33, 67, Джака, 38, Соареш, 81
Лучшие моменты матча Арсенал - Норвич
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Седрик Соареш (Арсенал).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — YouTube
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