32-й тур
Арсенал
4:0
Норвич
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Норвич — 4:0. Видео голов и обзор матча

«Канониры» дома всухую разбили соперника

  • 02.07.2020 02:44
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Арсенал — Норвич — 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Арсенал Лондон. Пьер-Эмерик Обамеянг

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома разгромил «Норвич» со счетом 4:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Арсенал» — «Норвич» — 4:0
Голы: Обамеянг, 33, 67, Джака, 38, Соареш, 81

Лучшие моменты матча Арсенал - Норвич
81' ГОЛ ! Мяч забил Седрик Соареш (Арсенал).
67' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
38' ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
33' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — YouTube

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