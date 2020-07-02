Вест Хэм первым из аутсайдеров выиграл матч после возобновления АПЛ

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко стал первым из пяти главных аутсайдеров нынешнего сезона, который добыл победу после возобновления сезона.
Отметим, что «Норвич», «Борнмут», «Астон Вилла» и «Уотфорд» после завершения карантина еще не побеждали.
Напомним, 30-летний Ярмоленко принес 3 очка своей команде, поразив ворота «Челси» на 89-й минуте. Таким образом, «Вест Хэм» оторвался от зоны вылета на 3 очка, улучшив свои шансы остаться в АПЛ на следующий сезон.
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Источник — Gracenote Live
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