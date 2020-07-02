Вест Хэм первым из аутсайдеров выиграл матч после возобновления АПЛ

Команда Андрея Ярмоленко улучшила свои шансы остаться в АПЛ

  • 02.07.2020 07:17
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Вест Хэм первым из аутсайдеров выиграл матч после возобновления АПЛ
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко (в центре)

«Вест Хэм» Андрея Ярмоленко стал первым из пяти главных аутсайдеров нынешнего сезона, который добыл победу после возобновления сезона.

Отметим, что «Норвич», «Борнмут», «Астон Вилла» и «Уотфорд» после завершения карантина еще не побеждали.

Напомним, 30-летний Ярмоленко принес 3 очка своей команде, поразив ворота «Челси» на 89-й минуте. Таким образом, «Вест Хэм» оторвался от зоны вылета на 3 очка, улучшив свои шансы остаться в АПЛ на следующий сезон.

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Источник — Gracenote Live

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