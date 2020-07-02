КРИВЦОВ: В Одессе конкуренция за лежаки жестче, чем за золото в Первой лиге

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов пошутил над ажиотажем, недавно возникшем в Одессе из-за наплыва отдыхающих.

«Жесткая конкуренция в Одессе

Говорят, что на крайних выходных конкуренция за лежаки и свободные столики была жестче, чем за золото в Первой лиге.

Тренирую ловкость и скорость. Вдруг летом окажусь в Одессе», — написал Кривцов в Instagram.

В текущем сезоне Кривцов провел за «Шахтер» 33 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча.