В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» дома проиграла «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2. Это уже третье подряд поражение «летучих мышей» в Ла Лиге.
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«Валенсия» — «Атлетик» — 0:2
Голы: Рауль Гарсия, 13, 47
Лучшие моменты матча Валенсия - Атлетик
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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