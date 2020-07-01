33-й тур
Валенсия
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Атлетик
01.07.2020 20:30   ТВ-трансляция: 

Валенсия — Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Летучие мыши» проиграли два матча подряд. Терпеть третье поражение они не намерены

  • 01.07.2020 12:57
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Валенсия — Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Валенсия

В среду, 1-го июля, состоится поединок 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором «Валенсия» примет «Атлетик» из Бильбао.

Команды соседствуют в турнирной таблице. И, наверное, ни для одной из них сезон нельзя считать успешным.

После 32-х сыгранных туров «Валенсия» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 41-46. Еще и карантин сказался на команде далеко не лучшим образом. После возобновления первенства «Валенсия» набрала всего четыре очка в пяти матчах. Два последних поединка «летучие мыши» и вовсе проиграли, всухую уступив «Эйбару» (0:1) и «Вильярреалу» (0:2).

У «Атлетика» дела немногим лучше. Команда занимает 9-е место в чемпионате Испании, набрав 45 очков при разнице мячей 35-28. Правда, после карантина команда выступает вполне неплохо, набрав восемь очков в пяти матчах. В минувшем туре «Атлетик» дома уверенно обыграл «Мальорку» — 3:1.

Обращает на себя внимание огромная разница в пропущенных мячах. Меньше «Атлетика» пропускают только мадридские клубы — «Реал» (21 мяч) и «Атлетико» (25 мячей). Все остальные команды Примеры пропускают или больше, или существенно больше. Тогда как оборона «Валенсии» в этом сезоне — настоящий проходной двор. 46 пропущенных — ну куда это годится?

Но что-то подсказывает, что на этот раз «Валенсия» дома упрется. «Летучие мыши», как минимум, не проиграют. Вероятно, забьют. Почти обязательно — пропустят. Так что итогом встречи видится результативная ничья команд, которым в текущем сезоне уже мало что светит.

Ориентировочные составы:

«Валенсия»: Силлессен — Васс, Гильямон, Паулиста, Коста, Парехо, Кондогбия, Коклен, Солер, Родриго, Гуэдеш.

«Атлетик»: Симон — Сара, Альварес, Мартинес, Берчиче, Гарсия, Весга, Гарсия, Сансет, Муньяин, Вильямс.

Не сыграют: Пичичи, Гарай, Гайя.

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1 июля, среда

«Валенсия» — «Атлетик»
Валенсия. Стадион «Месталья». 20:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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