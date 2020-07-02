Артем ФРАНКОВ: «Сегодня день Ярмоленко»

Специалист поделился впечатлениями о победном голе украинца в ворота «Челси»

  • 02.07.2020 01:12
  • 402 просмотра
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Сегодня день Ярмоленко»
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко (справа)

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победный гол 30-летнего вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в ворота «Челси» (3:2).

«Вот так оно и бывает у классных форвардов — защитника один в один обязан обыгрывать, это голевой момент. Что Ярмола и проделал с Рюдигером, решив исход матча. Сегодня его день — эти три очка нужны были Молоткам куда больше воздуха!», — написал Франков.

Ярмоленко вышел на замену на 78-й минуте матча и отметился забитым голом на 89-й минуте.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.07.2020 01:41
    -4
    Вячеслав Круссер, 02.07.2020 01:32
    Ярмоленко это кто?
    Уже никто
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.07.2020 01:32
    -5
    Ярмоленко это кто?
    Ссылка
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