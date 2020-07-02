Артем ФРАНКОВ: «Сегодня день Ярмоленко»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победный гол 30-летнего вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в ворота «Челси» (3:2).

«Вот так оно и бывает у классных форвардов — защитника один в один обязан обыгрывать, это голевой момент. Что Ярмола и проделал с Рюдигером, решив исход матча. Сегодня его день — эти три очка нужны были Молоткам куда больше воздуха!», — написал Франков.

Ярмоленко вышел на замену на 78-й минуте матча и отметился забитым голом на 89-й минуте.