ПЛАСТУН: «Для сборной перенос Евро – повод еще лучше подготовиться»

29-летний защитник бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Игорь Пластун высказался о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Не думаю, что мы забыли философию сборной Украины. Для кого-то перенос – минус, для кого-то – плюс. Всё, что не делается, все – к лучшему. Нужно работать и подойти к следующему году еще в лучшей форме. Для сборной будет лишний повод еще лучше подготовиться, быть еще лучше, показать еще лучше результат. Болельщикам, конечно, придется подождать», - сказал Пластун.

Напомним, ранее были названы даты и время начала матчей сборной Украины в Лиге наций.