Екс-динамовца удалили второй раз за три игры в чемпионате Эстонии

Зураб Очигава снова не смог доиграть матч

  • 01.07.2020 21:49
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Екс-динамовца удалили второй раз за три игры в чемпионате Эстонии
© ФК Левадия. Зураб Очигава (слева)

В 10-м туре чемпионата Эстонии по футболу Левадия на своем поле сыграла вничью 1:1 с Калью. Хозяев поля подвел украинский защитник Зураб Очигава. Арбитр удалил его с поля на 71-й минуте матче при счете 1:0 в пользу Левадии. Для Очигавы это второе удаление, ранее он был удален 13 июня в матче с матче с Таммека ( 2:2).

А вот у гостей героем встречи стал другой украинец - Владислав Хомутов. Он принес своей команде ничью на 86-й минуте игры.

В турнирной таблице лидирует Флора. Калью идет не третьем месте, а Левадия на четвертом.

Очигава перешел в Левадию из Полтавской Ворсклы в январе 2020 года. Очигава с 2015 года принадлежал киевскому Динамо, но провел в команде всего 8 матчей.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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