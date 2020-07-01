Екс-динамовца удалили второй раз за три игры в чемпионате Эстонии

В 10-м туре чемпионата Эстонии по футболу Левадия на своем поле сыграла вничью 1:1 с Калью. Хозяев поля подвел украинский защитник Зураб Очигава. Арбитр удалил его с поля на 71-й минуте матче при счете 1:0 в пользу Левадии. Для Очигавы это второе удаление, ранее он был удален 13 июня в матче с матче с Таммека ( 2:2).

А вот у гостей героем встречи стал другой украинец - Владислав Хомутов. Он принес своей команде ничью на 86-й минуте игры.

В турнирной таблице лидирует Флора. Калью идет не третьем месте, а Левадия на четвертом.

Очигава перешел в Левадию из Полтавской Ворсклы в январе 2020 года. Очигава с 2015 года принадлежал киевскому Динамо, но провел в команде всего 8 матчей.