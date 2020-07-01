Стартовые составы. Ярмоленко начнет в запасе матч Вест Хэма против Челси

Сегодня, 1 июля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Челси».
Матч пройдет в Лондоне, начало – в 22:15 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд.
Украинский форвард молотобойцев начнет игру на скамейке запасных.
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Источник — Twitter
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