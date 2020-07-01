WTA прекратит сезон, если увеличится риск для здоровья участников тура

В женском теннисе будущее выглядит отнюдь не безоблачным

  • 01.07.2020 20:59
  • 67 просмотров
  • 0 комментариев
WTA прекратит сезон, если увеличится риск для здоровья участников тура
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

WTA считает, что страх заразиться коронавирусом будет для игроков и всех людей, принимающих какое-либо участие в турнирах, большим стимулом соблюдать правила безопасности, чем денежные штрафы.

«В сотрудничестве с медицинскими экспертами WTA разработала строгие протоколы здравоохранения и безопасности, чтобы создать безопасную среду в WTA-туре и турнирах, когда сезон возобновится. Успех этих мер будет зависеть от соблюдения данных протоколов игроками, их командами, турнирами и сотрудниками.

Если их не будут придерживаться, то финансовые штрафы не будут значить практически ничего, учитывая, что игрок (или любой человек в WTA-туре) сдаст положительный тест на COVID-19. Если протоколы не будут соблюдаться и риск будет только увеличиваться, у Тура не будет другого выхода, кроме как закрыться. Для блага тенниса и Тура все должны придерживаться правил».

Напомним, что теннисный сезон должен возобновиться 3 августа в Палермо. Изначально турниры должны проходить без присутствия зрителей, однако подобные меры могут изменяться в связи с решениями государственной или местной властей.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США, которого еще нет в списке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности