Депай может перейти в Арсенал

Форвард французского «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, в услугах 26-летнего игрока лично заинтересован главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

«Арсенал» находится в активном поиске игрока атакующего плана, так как «Эмирейтс» летом могут покинуть Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.

Депай не выходил на поле с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. В 13 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил девять мячей и отдал три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Депай сможет сыграть с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.