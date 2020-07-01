Депай может перейти в Арсенал

В услугах 26-летнего нидерландца заинтересован Микель Артета

  • 01.07.2020 19:58
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Депай может перейти в Арсенал
© Goal.com. Мемфис Депай

Форвард французского «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, в услугах 26-летнего игрока лично заинтересован главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. 

«Арсенал» находится в активном поиске игрока атакующего плана, так как «Эмирейтс» летом могут покинуть Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лаказетт.  

Депай не выходил на поле с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. В 13 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил девять мячей и отдал три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Депай сможет сыграть с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник — Le 10 Sport

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