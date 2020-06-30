Депай сможет сыграть с Ювентусом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Нидерландский форвард завершает восстановление от травмы

  • 30.06.2020 08:24
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Депай сможет сыграть с Ювентусом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
© Twitter. Мемфис Депай

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что нападающий Мемфис Депай примет участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» и в финале Кубка лиги против ПСЖ.

Напомним, первое еврокубковое противостояние «Лиона» и «Ювентуса» завершилось минимальной победой французского клуба (1:0).

Финал Кубка лиги намечен на 31 июля, а оставшиеся матчи плей-офф ЛЧ состоятся в августе.

«Мемфис сыграет в решающих матчах, которые нам предстоят. К сожалению, трансферное окно закроется только 13 октября, поэтому нам придется формировать состав до этого времени».

Депай не выходил на поле с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. В 13 матчах Лиги 1 этого сезона 26-летний форвард забил девять мячей и отдал три голевых передачи.

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Источник — Le Progres

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