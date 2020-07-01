Александр БАБИЧ: «Рассчитываем, что Карпаты все же приедут в Мариуполь»

Сегодня должен был состояться перенесенный матч УПЛ «Мариуполь» - «Карпаты», однако львовская команда из-за финансовых проблем не смогла приехать на игру.

Еще раз соперники должны сыграть 4-го июля, и наставник «Мариуполя» Александр Бабич все же ждет соперника.

— Сегодня должен был состоятся матч с «Карпатами», но львовяне на игру не приехали. Как команда заполнит возникшую в расписании паузу?

— На самом деле мы очень расстроены тем, что никак не получается сыграть с «Карпатами». Сперва игроки соперника заболели, теперь вот финансовые проблемы… Естественно, нам пришлось перестраивать тренировочный процесс. Ждем информацию по матчу с теми же «Карпатами» 4-го июля. Верим и надеемся, что львовяне к нам все-таки приедут. Мы готовимся к этому матчу. Если же и этот поединок не состоится, то мы проведем двухстороннюю игру. Пригласим судей и постараемся сделать матч, приближенный к официальному.

— После выхода из карантина «Мариуполь» провел 5 матчей, в которых одержал две победы и трижды сыграл вничью. Можно ли сказать, что Ваша команда набрала хорошую форму?

— Да, команда в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна. Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем прибавлять.

— В воскресенье «Мариуполь» одержал важную победу в «матче за 6 очков». Положительные эмоции помогают при подготовке?

— Да, конечно. Самое главное, чтобы ребята не витали в облаках. Тот матч – уже история. И сейчас все наши мысли об игре с «Карпатами». Если же и второй матч не состоится, то будем думать и готовиться к «Олимпику».