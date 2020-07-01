Александр БАБИЧ: «Рассчитываем, что Карпаты все же приедут в Мариуполь»

Если нет - команду снимут с чемпионата

  • 01.07.2020 19:10
  • 401 просмотр
  • 4 комментария
Александр БАБИЧ: «Рассчитываем, что Карпаты все же приедут в Мариуполь»
© fcmariupol.com

Сегодня должен был состояться перенесенный матч УПЛ «Мариуполь» - «Карпаты», однако львовская команда из-за финансовых проблем не смогла приехать на игру.

Еще раз соперники должны сыграть 4-го июля, и наставник «Мариуполя» Александр Бабич все же ждет соперника.

— Сегодня должен был состоятся матч с «Карпатами», но львовяне на игру не приехали. Как команда заполнит возникшую в расписании паузу?

— На самом деле мы очень расстроены тем, что никак не получается сыграть с «Карпатами». Сперва игроки соперника заболели, теперь вот финансовые проблемы… Естественно, нам пришлось перестраивать тренировочный процесс. Ждем информацию по матчу с теми же «Карпатами» 4-го июля. Верим и надеемся, что львовяне к нам все-таки приедут. Мы готовимся к этому матчу. Если же и этот поединок не состоится, то мы проведем двухстороннюю игру. Пригласим судей и постараемся сделать матч, приближенный к официальному.

— После выхода из карантина «Мариуполь» провел 5 матчей, в которых одержал две победы и трижды сыграл вничью. Можно ли сказать, что Ваша команда набрала хорошую форму?

— Да, команда в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна. Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем прибавлять.

— В воскресенье «Мариуполь» одержал важную победу в «матче за 6 очков». Положительные эмоции помогают при подготовке?

— Да, конечно. Самое главное, чтобы ребята не витали в облаках. Тот матч – уже история. И сейчас все наши мысли об игре с «Карпатами». Если же и второй матч не состоится, то будем думать и готовиться к «Олимпику».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.07.2020 19:55
    0
    Який крутий чувак купив у Димінського команду... Правда чувак навіть заправити автобус неможе. Цирк та ганьба!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.07.2020 19:49
    -3
    им нет сенса-они отняли очки от львовского недоклуба-Фекалий и цели на сезон выполнили
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.07.2020 19:37
    +1
    Ну невже так важко заправити автобус, посадити пацанів Ю-19/21 (які зараз не грають у відповідній лізі) - і вечором виїхали, рано приїхали, відіграли (все рівно програш...) - поїхали додому... ну бензин, 20 бутербродів - це настільки для Смалійчука дорого?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.07.2020 19:13
    0
    та болт вони клали на той футбол... вівці вередливі
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.07.2020 19:37
    +1
    Ну невже так важко заправити автобус, посадити пацанів Ю-19/21 (які зараз не грають у відповідній лізі) - і вечором виїхали, рано приїхали, відіграли (все рівно програш...) - поїхали додому... ну бензин, 20 бутербродів - це настільки для Смалійчука дорого?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.07.2020 19:55
    0
    Який крутий чувак купив у Димінського команду... Правда чувак навіть заправити автобус неможе. Цирк та ганьба!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.07.2020 19:13
    0
    та болт вони клали на той футбол... вівці вередливі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности