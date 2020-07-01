Гвардиола подтвердил переход Сане в Баварию

Немецкий вингер решил покинуть «Манчестер Сити»

  • 01.07.2020 17:06
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Гвардиола подтвердил переход Сане в Баварию
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Вчера сообщалось о том, что «Бавария» договорилась с «Манчестер Сити» по поводу трансфера Лероя Сане.

Сегодня главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола подтвердил переход хавбека в «Баварию»:

«Сделка еще не завершена, хоть это так и выглядит. Есть маленькие проблемы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию».

Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе. В таком фантастическом клубе, как «Бавария», он начнет новую главу.

Он хотел уйти. У каждого своя жизнь, и он решил двигаться дальше. Я хотел, чтобы он остался, но Сане полагал, что там ему будет лучше, и он будет более счастлив».

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