Ференцварош Реброва подписал экс-вратаря Ливерпуля

Адам Богдан продолжит карьеру в «Ференцвароше»

  • 01.07.2020 16:30
  • 1597 просмотров
  • 1 комментарий
Ференцварош Реброва подписал экс-вратаря Ливерпуля
© twitter.com/Fradi_HU

Клуб Сергея Реброва «Ференцварош» объявил о подписании на правах свободного агента голкипера Адама Богдана. Детали контракта не известны.

В 2015-2019 годах Богдан принадлежал «Ливерпулю», но провел за первую команду красных всего 6 официальных матчей. Прошлый сезон Богдан провел в шотландском «Хайберниан».

Также на счету 32-летнего голкипера 20 матчей за сборную Венгрии.

Ранее «Ференцварош» выкупил у «Шахтера» Александра Зубкова.

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Источник — ФК Ференцварош

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 17:12
    0
    Это не брат Богдана?)
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 01.07.2020 17:12
    0
    Это не брат Богдана?)
    Ссылка
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