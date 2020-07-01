Ференцварош Реброва подписал экс-вратаря Ливерпуля

Клуб Сергея Реброва «Ференцварош» объявил о подписании на правах свободного агента голкипера Адама Богдана. Детали контракта не известны.
В 2015-2019 годах Богдан принадлежал «Ливерпулю», но провел за первую команду красных всего 6 официальных матчей. Прошлый сезон Богдан провел в шотландском «Хайберниан».
Также на счету 32-летнего голкипера 20 матчей за сборную Венгрии.
Ранее «Ференцварош» выкупил у «Шахтера» Александра Зубкова.
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Источник — ФК Ференцварош
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