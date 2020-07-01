Ференцварош Реброва подписал экс-вратаря Ливерпуля

Клуб Сергея Реброва «Ференцварош» объявил о подписании на правах свободного агента голкипера Адама Богдана. Детали контракта не известны.

В 2015-2019 годах Богдан принадлежал «Ливерпулю», но провел за первую команду красных всего 6 официальных матчей. Прошлый сезон Богдан провел в шотландском «Хайберниан».

Также на счету 32-летнего голкипера 20 матчей за сборную Венгрии.

Ранее «Ференцварош» выкупил у «Шахтера» Александра Зубкова.