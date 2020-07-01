«Пока даже не обсуждается». Фанов на стадионы в Украине не пустят

Максим Степанов считает, что это сейчас даже не тема для обсуждения

  • 01.07.2020 16:25
  • 476 просмотров
  • 7 комментариев
«Пока даже не обсуждается». Фанов на стадионы в Украине не пустят
© vorskla.com.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом в Украине не позволяет даже обсуждать возможность открытия стадионов для футбольных болельщиков.

«Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов», - сказал Степанов.

В некоторых европейских странах начали пускать болельщиков на стадионы в ограниченном режиме - в частности, в Польше, Чехии и Венгрии.

Однако ведущие чемпионаты играют при пустых трибунах.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 01.07.2020 17:18
    0
    Эта чиновничья лицемерная забота о болельщиках: вместо того, чтобы рассредоточить их по стадиону, продавая, к примеру, пятую часть билетов, заставляют их толпиться в ограниченных местах за оградой.
    Так они понимают борьбу с вирусом.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2020 17:18
    0
    На праздники на море что это было?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 01.07.2020 17:04
    0
    dudigo78, 01.07.2020 16:31
    Логіка залізна. Дискотеки, ресторани, бари, трц забиті під зав'язку то нормально. А стадіон під відкритим небом, який в кращому випадку заповниться на 10-20% не можна. Жгітє ісчо)))
    В нас як правило любе рішення яке йде зверху є підтверженням що країною правлять йолопи. Результат - зростання заражень. З дискотеками ти загнув но для прикладу з цими ж ТРЦ згідний на всі сто. Де логіка? Яке тупе мудило вирішило що зустріч львівських команд безпечніше провести в Луцьку? Переїзд як правило, мінімум два автобуса, проживання, харчування на місці не малої кількості народу. На мою думку ймовірність зараження набагато більша ніж якби команди відіграли у Львові. Після пеелтестів вони від трави на стадіоні заразу хапнуть? Просто видимість роботи, показують що вони є і щось роблять. А толку з того ніякого.
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2020 16:37
    +2
    Плохо когда страной руководят идиоты((
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2020 16:36
    +1
    Смешно кого пускать?
    У нас эпидемия с 2014 года))))
    С посещаемостью.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:35
    +1
    С нашей посещаемостью там можно было на таком расстоянии садить огромном, ZEрунда в общем очередная
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2020 16:31
    +1
    Логіка залізна. Дискотеки, ресторани, бари, трц забиті під зав'язку то нормально. А стадіон під відкритим небом, який в кращому випадку заповниться на 10-20% не можна. Жгітє ісчо)))
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2020 16:37
    +2
    Плохо когда страной руководят идиоты((
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2020 16:36
    +1
    Смешно кого пускать?
    У нас эпидемия с 2014 года))))
    С посещаемостью.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.07.2020 16:35
    +1
    С нашей посещаемостью там можно было на таком расстоянии садить огромном, ZEрунда в общем очередная
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2020 16:31
    +1
    Логіка залізна. Дискотеки, ресторани, бари, трц забиті під зав'язку то нормально. А стадіон під відкритим небом, який в кращому випадку заповниться на 10-20% не можна. Жгітє ісчо)))
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 01.07.2020 17:18
    0
    Эта чиновничья лицемерная забота о болельщиках: вместо того, чтобы рассредоточить их по стадиону, продавая, к примеру, пятую часть билетов, заставляют их толпиться в ограниченных местах за оградой.
    Так они понимают борьбу с вирусом.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2020 17:18
    0
    На праздники на море что это было?
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 01.07.2020 17:04
    0
    dudigo78, 01.07.2020 16:31
    Логіка залізна. Дискотеки, ресторани, бари, трц забиті під зав'язку то нормально. А стадіон під відкритим небом, який в кращому випадку заповниться на 10-20% не можна. Жгітє ісчо)))
    В нас як правило любе рішення яке йде зверху є підтверженням що країною правлять йолопи. Результат - зростання заражень. З дискотеками ти загнув но для прикладу з цими ж ТРЦ згідний на всі сто. Де логіка? Яке тупе мудило вирішило що зустріч львівських команд безпечніше провести в Луцьку? Переїзд як правило, мінімум два автобуса, проживання, харчування на місці не малої кількості народу. На мою думку ймовірність зараження набагато більша ніж якби команди відіграли у Львові. Після пеелтестів вони від трави на стадіоні заразу хапнуть? Просто видимість роботи, показують що вони є і щось роблять. А толку з того ніякого.
    Ссылка
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