«Пока даже не обсуждается». Фанов на стадионы в Украине не пустят

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом в Украине не позволяет даже обсуждать возможность открытия стадионов для футбольных болельщиков.
«Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов», - сказал Степанов.
В некоторых европейских странах начали пускать болельщиков на стадионы в ограниченном режиме - в частности, в Польше, Чехии и Венгрии.
Однако ведущие чемпионаты играют при пустых трибунах.
Источник — Футбол 1/2/3
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Так они понимают борьбу с вирусом.
У нас эпидемия с 2014 года))))
С посещаемостью.
У нас эпидемия с 2014 года))))
С посещаемостью.
Так они понимают борьбу с вирусом.
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