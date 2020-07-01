«Пока даже не обсуждается». Фанов на стадионы в Украине не пустят

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что негативная тенденция и рост заболевших коронавирусом в Украине не позволяет даже обсуждать возможность открытия стадионов для футбольных болельщиков.

«Если болезнь пойдет на спад, будут лучше цифры - тогда можно будет говорить в том числе о болельщиках на трибунах. Сейчас тенденция заболевания такая, что даже мысли нет о возвращении фанов», - сказал Степанов.

В некоторых европейских странах начали пускать болельщиков на стадионы в ограниченном режиме - в частности, в Польше, Чехии и Венгрии.

Однако ведущие чемпионаты играют при пустых трибунах.