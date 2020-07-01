В четверг, 2 июля «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:15 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Setanta Sports Украина».

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» уже досрочно обеспечил себе чемпионство: 86 очков по итогам 31 тура. «Манчестер Сити» второй с 63 баллами.