В четверг, 2 июля «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Setanta Sports Украина».
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Ливерпуль» уже досрочно обеспечил себе чемпионство: 86 очков по итогам 31 тура. «Манчестер Сити» второй с 63 баллами.
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Олег Дидух, Sport.ua
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