ФОТО. Боруссия Дортмунд представила форму на новый сезон

«Боруссия» Дортмунд презентовала домашнюю форму на новый сезон. Цвета остались традиционными, а вот сам дизайн формы получился достаточно оригинальным:
Marco Reus, I choose you ⚡️⚽️ pic.twitter.com/u4GtPrfHDX— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
Look good, feel good 👌 pic.twitter.com/gR4o81XQdO— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
⚠️ HIGH VOLTAGE: BU⚡️⚡️ WITH BVB pic.twitter.com/fPZNyoTQvU— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
Ранее сообщалось о том, что «Боруссия» хочет продлить контракт с Джейдоном Санчо.
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Источник — Twitter
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