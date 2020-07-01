Артем ФРАНКОВ: «Увидим, захочет ли Шахтер мочить Динамо»

Специалист высказался о грядущем матче украинских грандов

  • 01.07.2020 13:34
  • 1777 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Увидим, захочет ли Шахтер мочить Динамо»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Шахтером».

«Предстоящее «классическое» является интересным не только с точки зрения «Динамо», но и сточки зрения политики «Шахтера», о чем он думает перед этими матчами. Или «мочить» извечного соперника так, чтобы ему совсем плохо стало, или отправлять своих игроков в отпуск и наигрывать молодежь.

Все это мы увидим. А уж борьба у нас в чемпионате за второе место идет у нас в чемпионате такая классная, на загляденье. Сторонники интриги могли бы даже порадоваться неуспеху «Динамо» в Чернигове. Тебе все резко обострилось, ведь победи «Динамо» «Десну», вопрос о втором месте уже практически не стоял бы», — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

Ранее стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Шахтер». Матч состоится в субботу, 4 июля.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(9 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.07.2020 14:14
    0
    Шахтер может не выпускать Тайсона или Мораеса. Исмаили сломан. То есть можно выйти без явных лидеров, но фишка в том что даже дублеры типа Соломона и Тете классом выше чем любой в ДК
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 01.07.2020 14:13
    0
    Мне кажется, что Шахтер намерен в оставшихся матчах скатать ничейки , а не вмешиваться в расклады за 2 - е место.
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    zakharka
    online
      zakharka, 01.07.2020 14:04
    +3
    Как всегда : много букв , мысль в две строки - текст на пол страницы
    Это Франков - редкий словоблуд
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    Artyom_I
      Artyom_I, 01.07.2020 13:59
    +2
    Уже от Динамо мало что зависит. Шахтёр будет решать мочить или помиловать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.07.2020 13:54
    -3
    По-перше в цьому сезоні Динамо мочить само себе. Так погано, як зараз, ще не грали ніколи.
    А по-друге, чому Кротам не мочити свого найпринципіальнішого суперника?
    В попередній грі проти Кротів Динамо до помилки Монзуль з відміненим голом возили Кротів. Потім і морально і фізично підсіли. Якщо зможуть зібратися хоч на цей один матч, то може щось і вийде.
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    cavos31
    online
      cavos31, 01.07.2020 13:53
    -1
    https://youtu.be/8P-TegCpJ7k - Супер
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 01.07.2020 13:51
    +2
    "отправлять своих игроков в отпуск и наигрывать молодежь." А с Вольфсбургом тоже молодежь будет катать?
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.07.2020 13:47
    +1
    Типично динамовские сленг.
    Только мусора мочат, убивают, бьются, сражаются.
    Нормальные команды играют.
    Когда-то шахта у динамы выигрывала полузапасным составом в игре которая для динамы больше значила.
    Неужели динамофан франков хочет этого опять?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 01.07.2020 13:40
    -2
    Мочить или мочалить? Думаю бужет секс-драйв!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 01.07.2020 14:04
    +3
    Как всегда : много букв , мысль в две строки - текст на пол страницы
    Это Франков - редкий словоблуд
    Ссылка
    Artyom_I
      Artyom_I, 01.07.2020 13:59
    +2
    Уже от Динамо мало что зависит. Шахтёр будет решать мочить или помиловать
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 01.07.2020 13:51
    +2
    "отправлять своих игроков в отпуск и наигрывать молодежь." А с Вольфсбургом тоже молодежь будет катать?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.07.2020 13:47
    +1
    Типично динамовские сленг.
    Только мусора мочат, убивают, бьются, сражаются.
    Нормальные команды играют.
    Когда-то шахта у динамы выигрывала полузапасным составом в игре которая для динамы больше значила.
    Неужели динамофан франков хочет этого опять?
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 01.07.2020 14:14
    0
    Шахтер может не выпускать Тайсона или Мораеса. Исмаили сломан. То есть можно выйти без явных лидеров, но фишка в том что даже дублеры типа Соломона и Тете классом выше чем любой в ДК
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 01.07.2020 14:13
    0
    Мне кажется, что Шахтер намерен в оставшихся матчах скатать ничейки , а не вмешиваться в расклады за 2 - е место.
    Ссылка
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