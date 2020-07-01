Артем ФРАНКОВ: «Увидим, захочет ли Шахтер мочить Динамо»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Шахтером».
«Предстоящее «классическое» является интересным не только с точки зрения «Динамо», но и сточки зрения политики «Шахтера», о чем он думает перед этими матчами. Или «мочить» извечного соперника так, чтобы ему совсем плохо стало, или отправлять своих игроков в отпуск и наигрывать молодежь.
Все это мы увидим. А уж борьба у нас в чемпионате за второе место идет у нас в чемпионате такая классная, на загляденье. Сторонники интриги могли бы даже порадоваться неуспеху «Динамо» в Чернигове. Тебе все резко обострилось, ведь победи «Динамо» «Десну», вопрос о втором месте уже практически не стоял бы», — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.
Ранее стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Шахтер». Матч состоится в субботу, 4 июля.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это Франков - редкий словоблуд
А по-друге, чому Кротам не мочити свого найпринципіальнішого суперника?
В попередній грі проти Кротів Динамо до помилки Монзуль з відміненим голом возили Кротів. Потім і морально і фізично підсіли. Якщо зможуть зібратися хоч на цей один матч, то може щось і вийде.
Только мусора мочат, убивают, бьются, сражаются.
Нормальные команды играют.
Когда-то шахта у динамы выигрывала полузапасным составом в игре которая для динамы больше значила.
Неужели динамофан франков хочет этого опять?
Это Франков - редкий словоблуд
Только мусора мочат, убивают, бьются, сражаются.
Нормальные команды играют.
Когда-то шахта у динамы выигрывала полузапасным составом в игре которая для динамы больше значила.
Неужели динамофан франков хочет этого опять?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.