Артем ФРАНКОВ: «Увидим, захочет ли Шахтер мочить Динамо»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Шахтером».

«Предстоящее «классическое» является интересным не только с точки зрения «Динамо», но и сточки зрения политики «Шахтера», о чем он думает перед этими матчами. Или «мочить» извечного соперника так, чтобы ему совсем плохо стало, или отправлять своих игроков в отпуск и наигрывать молодежь.

Все это мы увидим. А уж борьба у нас в чемпионате за второе место идет у нас в чемпионате такая классная, на загляденье. Сторонники интриги могли бы даже порадоваться неуспеху «Динамо» в Чернигове. Тебе все резко обострилось, ведь победи «Динамо» «Десну», вопрос о втором месте уже практически не стоял бы», — отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.

Ранее стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Шахтер». Матч состоится в субботу, 4 июля.