Мхитарян расторгнет контракт с Арсеналом и станет полноценным игроком Ромы

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает за «Рому» на правах аренды, вскоре расторгнет свой контракт с лондонским клубом.
Напомним, что 30 июня Мхитарян продлил арендное соглашение с римлянами до лета 2021 года. Его контракт с «Арсеналом» истекает в это время.
Таким образом армянин перейдет в «Рому» на постоянной основе в качестве свободного агента.
Мхитарян в нынешнем сезоне Серии A провел 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Источник — Football-Italia
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