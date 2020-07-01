Мхитарян расторгнет контракт с Арсеналом и станет полноценным игроком Ромы

Хавбек «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает за «Рому» на правах аренды, вскоре расторгнет свой контракт с лондонским клубом.

Напомним, что 30 июня Мхитарян продлил арендное соглашение с римлянами до лета 2021 года. Его контракт с «Арсеналом» истекает в это время.

Таким образом армянин перейдет в «Рому» на постоянной основе в качестве свободного агента.

Мхитарян в нынешнем сезоне Серии A провел 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.