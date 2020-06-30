ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила аренду Мхитаряна

Хавбек продолжит выступления в Риме

  • 30.06.2020 23:45
  • 205 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила аренду Мхитаряна
© twitter.com/officialasroma

«Рома» на официальном сайте подтвердила продление аренды полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна до конца нынешнего сезона. Ранее контракт аренды завершался 30-го июня.

Кроме того, клубы сразу согласовали продление аренды экс-игрока «Шахтера» на сезон 2020/21.

Мхитарян в нынешнем сезоне Серии A провел 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Источник — ФК Рома

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 23:52
    0
    коваленко рыдаэ
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 23:52
    0
    коваленко рыдаэ
    Ссылка
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