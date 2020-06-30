ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила аренду Мхитаряна

«Рома» на официальном сайте подтвердила продление аренды полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна до конца нынешнего сезона. Ранее контракт аренды завершался 30-го июня.
Кроме того, клубы сразу согласовали продление аренды экс-игрока «Шахтера» на сезон 2020/21.
Мхитарян в нынешнем сезоне Серии A провел 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Источник — ФК Рома
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